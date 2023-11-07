Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP 5 ноября

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Магда Линетт: «Честно говоря, я не очень понимаю претензии теннисисток по поводу места проведения Итогового турнира»
2023-11/1699190358_linette.jpg|—>Последнюю неделю в адрес главы WTA поступает много претензий из-за решения проводить Итоговый турнир...
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София. Сачко одержал волевую победу в финале квалификации
2023-11/1699187321_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Швентек выиграла Итоговый турнир WTA
Сегодня 00:45 181 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/741819d21c0980cf3ab180a1fffad943.
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София. Молчанов и Голубев победили вторых сеяных на старте парного турнира
2023-10/1697718986_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua