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Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина завершают сезон в топ-30, Стародубцева, Подрез и еще три украинки обновили личные рекорды

2023-08/1693338964_uso.jpg|—>Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина завершают сезон в топ-30, Стародубцева, Подрез и еще три украинки обновили личные рекорды
Элина Свитолина и Ангелина Калинина на этой неделе сохранили за собой в рейтинге WTA 25-е и 27-е места соответственно. Таким образом, впервые с 2020 года, две украинки завершают сезон в топ-30 мирового рейтинга (тогда это были Элина Свитолина (5) и Даяна Ястремская (29)).

Леся Цуренко и Марта Костюк сохранили прописку в топ-40, располагаясь на 31-й и 39-й позициях соответственно. Катерина Байндл опустилась на 99-е место (-13).

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:
Юлия Стародубцева — 160-е место (+12)
Александра Олейникова — 397 (+28)
Вероника Подрез — 541 (+373)
Надя Колб — 626 (+96)
Алиса Барановская — 1009 (+28)

В парном рейтинге Марта Костюк остается первой ракеткой Украины, занимая 28-е место. Людмила Киченок, возглавив национальный рейтинг. Людмила Киченок осталась на 35-й позиции, а Надежда Киченок поднялась на 53-е место (+2).

Источник: btu.org.ua

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