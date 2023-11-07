Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина завершают сезон в топ-30, Стародубцева, Подрез и еще три украинки обновили личные рекорды

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Элина Свитолина и Ангелина Калинина на этой неделе сохранили за собой в рейтинге WTA 25-е и 27-е места соответственно. Таким образом, впервые с 2020 года, две украинки завершают сезон в топ-30 мирового рейтинга (тогда это были Элина Свитолина (5) и Даяна Ястремская (29)).

Леся Цуренко и Марта Костюк сохранили прописку в топ-40, располагаясь на 31-й и 39-й позициях соответственно. Катерина Байндл опустилась на 99-е место (-13).

Свои личные рейтинговые рекорды обновили:

Юлия Стародубцева — 160-е место (+12)

Александра Олейникова — 397 (+28)

Вероника Подрез — 541 (+373)

Надя Колб — 626 (+96)

Алиса Барановская — 1009 (+28)

В парном рейтинге Марта Костюк остается первой ракеткой Украины, занимая 28-е место. Людмила Киченок, возглавив национальный рейтинг. Людмила Киченок осталась на 35-й позиции, а Надежда Киченок поднялась на 53-е место (+2).