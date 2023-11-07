Швентек выиграла Итоговый турнир WTA 2023 240

Источник — Чемпион.

Польская теннисистка Ига Швентек снова стала первой ракеткой мира среди женщин.

Швентек (2) обыграла Джессику Пегулу (5) из США в финале Итогового турнира WTA 2023. Ига вернется на первую строчку рейтинга WTA, обойдя белорусскую Арину Соболенко.

Польская теннисистка второй год подряд завершит сезон в статусе первой ракетки мира. В общей сложности на ее счету 76 недель на вершине рейтинга – это десятый результат в истории.

Также Ига стала 11-й теннисисткой в ​​истории, которой удалось завершить год на первой строчке рейтинга более одного раза.

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