Швентек выиграла Итоговый турнир WTA

Полька Ига Швентек победила в финале Итогового турнира WTA американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:0.

Борьбы в финальном поединке не получилось — игра продолжалась всего 59 минут.

Для Швентек это первый триумф на Итоговых турнирах. Вместе с победой польская теннисистка вернула себе статус первой ракетки мира.

