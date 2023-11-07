#Ига Швентек, #Джессика Пегула Источник — Чемпион. Полька Ига Швентек победила в финале Итогового турнира WTA американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:0. Борьбы в финальном поединке не получилось — игра продолжалась всего 59 минут." /> #Ига Швентек, #Джессика Пегула Источник — Чемпион. Полька Ига Швентек победила в финале Итогового турнира WTA американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:0. Борьбы в финальном поединке не получилось — игра продолжалась всего 59 минут."> Швентек выиграла Итоговый турнир WTA
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Теннис

Швентек выиграла Итоговый турнир WTA

Сегодня 00:45 181 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/741819d21c0980cf3ab180a1fffad943.jpg» /> #Ига Швентек, #Джессика Пегула

Источник — Чемпион.

Полька Ига Швентек победила в финале Итогового турнира WTA американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:0.

Борьбы в финальном поединке не получилось — игра продолжалась всего 59 минут.

Для Швентек это первый триумф на Итоговых турнирах. Вместе с победой польская теннисистка вернула себе статус первой ракетки мира.

6-1, 6-0 to claim the 2023 GNP Seguros @WTAFinals title in Cancun!#WTAFinals #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/rhJw0WFIvo

wta (@WTA) November 6, 2023

Итоговый турнир — GNP Seguros WTA Finals&Cancun Канкун, Мексика. Хард Призовой фонд — $9,000,000 Финал, 7 ноября

Ига Швентек (2, Польша) — Джессика Пегула (5, США) 6:1, 6:0

Источник: champion.com.ua

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