София. Сачко одержал волевую победу в финале квалификации

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Швентек выиграла Итоговый турнир WTA
Сегодня 00:45 181 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/741819d21c0980cf3ab180a1fffad943.
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София. Молчанов и Голубев победили вторых сеяных на старте парного турнира
2023-10/1697718986_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кто впервые станет чемпионкой WTA Finals: Джессика Пегула и Ига Швёнтек встретятся в финале турнира
2023-11/1699283797_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Джокович: Я собираюсь побить все возможные рекорды
Джокович заявил о желании побить все рекорды Сегодня 15:42 192 0 Фото: Getty Images...