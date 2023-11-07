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Свитолина и Стаховский вручат 725 тысяч гривен грантовой помощи участникам итогового турнира для теннисистов до 14 лет

2023-11/1699350141_svitolina_stako.jpg|—>Свитолина и Стаховский вручат 725 тысяч гривен грантовой помощи участникам итогового турнира для теннисистов до 14 лет
В июле Фонд Элины Свитолиной объявил о начале ежегодной серии турниров Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour U14 by Nova Post для юных украинских теннисистов до 14 лет. С июля по ноябрь этого года, в разных городах Украины, прошли четыре отборочных турнира, по итогам которых были определены восемь сильнейших мальчиков и девочек в возрастной категории до 14 лет.

На этой неделе в теннисном центре Marina Tennis Club под Киевом пройдет Итоговый турнир, в котором сильнейшие игроки определят двух чемпионов Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour U14 by Nova Post 2023.

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Публикация от Elina Svitolina Foundation (@esvitolinafoundation)

Элина Свитолина приехала в Киев, чтобы принять участие в открытии соревнований и наградить победителей.

«Для меня это особое событие», — говорит Элина. «Фонд существует с 2019 года, и одной из основных его целей является поддержка талантливых теннисистов. Но теперь наши программы и инициативы приобретают новое значение. Мы стараемся сделать то, что в наших силах, чтобы талантливые дети не потеряли возможность расти и не отказывались от мечты о спортивной карьере. Война — не лучшее время для развития спорта, однако нужно думать также и о будущих победах на спортивных аренах. Вместе с генеральным партнером фонда — Новой почтой — мы делаем еще один шаг к этому», — добавила Свитолина.

Источник: btu.org.ua

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