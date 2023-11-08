Billie Jean King Cup Finals. Чешки разгромили действующих чемпионок, Словения одержала дебютную победу

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Хельсинки. Крутых не смог выйти во второй круг турнира
2023-11/1699362580_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина и Стаховский вручат 725 тысяч гривен грантовой помощи участникам итогового турнира для теннисистов до 14 лет
2023-11/1699350141_svitolina_stako.jpg|—>В июле Фонд Элины Свитолиной объявил о начале ежегодной серии турниров Svitolina & Stakhovskyi...
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Швентек снова стала первой ракеткой мира
Швентек выиграла Итоговый турнир WTA 2023 Сегодня 10:12 240
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Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина завершают сезон в топ-30, Стародубцева, Подрез и еще три украинки обновили личные рекорды
2023-08/1693338964_uso.jpg|—>Элина Свитолина и Ангелина Калинина на этой неделе сохранили за собой в рейтинге WTA...