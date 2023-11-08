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Даяна Ястремская: «Моя личная позиция — мы должны пользоваться каждой возможностью, чтобы напомнить о войне в Украине»

2023-11/1699448797_yastremska_1.jpg|—>Даяна Ястремская: "Моя личная позиция - мы должны пользоваться каждой возможностью, чтобы напомнить о войне в Украине"
— Несколько дней назад я приехала в родную Одессу к родителям и друзьям. В первую же ночь произошел мощный ракетный обстрел центра моего любимого города. Это были ужасные взрывы, от которых вибрировало все здание. Очень страшно. Почти сразу в мою комнату пришла мама и приказала пойти в безопасное место.

Я стараюсь приезжать в Одессу как можно чаще, но все равно получается редко. А большинство одесситов слышат такие обстрелы постоянно. Они в основном начинаются ночью или под утро. Не представляю себе, как можно было бы тренироваться в подобных условиях, когда невозможно выспаться, когда постоянно чувствуешь угрозу жизни, когда во время воздушной тревоги ты должен остановить тренировку и уйти в убежище…

В таком положении находятся украинские теннисисты, тогда как российские и белорусские имеют все возможности для полноценных занятий у себя дома. И да, мне трудно понять, почему во многих других видах спорта им запретили участвовать в соревнованиях, а WTA и АТР этого не сделали.

Я знаю, что в последнее время в мире начинают забывать тот ужас, который сейчас происходит в Украине. Поэтому, моя личная позиция, мы должны пользоваться каждой возможностью, чтобы напомнить о войне.

Источник: btu.org.ua

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