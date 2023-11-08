Фото: Getty Images #Новак Джокович Источник — ATP. Первая ракетка мира Новак Джокович намерен выиграть Итоговый турнир в Турине. Об этом он рассказал ATP Tour.   Джокович: Я собираюсь побить все возможные рекорды «В прошлом году в Турине у меня был идеальный результат — пять матчей из пяти. Мне […]" /> Фото: Getty Images #Новак Джокович Источник — ATP. Первая ракетка мира Новак Джокович намерен выиграть Итоговый турнир в Турине. Об этом он рассказал ATP Tour.   Джокович: Я собираюсь побить все возможные рекорды «В прошлом году в Турине у меня был идеальный результат — пять матчей из пяти. Мне […]"> Джокович: Очень хочу закончить сезон на высоком уровне
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Теннис

Джокович: Очень хочу закончить сезон на высоком уровне

Сегодня 15:58 171 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1511939259e3eed03db8c9d7a732f51a.jpg» /> Фото: Getty Images #Новак Джокович

Источник — ATP.

Первая ракетка мира Новак Джокович намерен выиграть Итоговый турнир в Турине.

Об этом он рассказал ATP Tour.

  Джокович: Я собираюсь побить все возможные рекорды

«В прошлом году в Турине у меня был идеальный результат — пять матчей из пяти. Мне нравится там играть. Мне кажется, я хорошо взаимодействие с итальянской публикой. Еду туда с хорошими чувствами, с большой уверенностью в себе. Я не проиграл ни одного матча после финала Уимблдона, поэтому я очень хочу закончить сезон на высоком уровне», — сказал Джокович.

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Источник: champion.com.ua

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