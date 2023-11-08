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Катарина Завацкая: «WTA заняла такую позицию, которая выглядит так, будто бы им абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной»

2023-11/1699466824_zavatska_fc.jpg|—>Катарина Завацкая: "WTA заняла такую позицию, которая выглядит так, будто бы им абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной"

Источник: btu.org.ua

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