Катарина Завацкая: «WTA заняла такую позицию, которая выглядит так, будто бы им абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной»

Больше в Теннис
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Джокович: Очень хочу закончить сезон на высоком уровне
Сегодня 15:58 171 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/1511939259e3eed03db8c9d7a732f51a.
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Даяна Ястремская: «Моя личная позиция — мы должны пользоваться каждой возможностью, чтобы напомнить о войне в Украине»
2023-11/1699448797_yastremska_1.jpg|—>— Несколько дней назад я приехала в родную Одессу к родителям и друзьям. В...
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Свитолина: Я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах
Украинка рассказала о намерении выступать за сборную Сегодня 10:54 467 0 #Элина Свитолина Источник...
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Свитолина выступит на Australian Open-2024
Свитолина рассказала, когда вернется на корт Сегодня 11:37 214 0 #Элина Свитолина Источник —...