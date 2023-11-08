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«Они все еще фаворитки этой встречи». Капитан сборной Нидерландов — о предстоящем поединке против Украины в Кубке Билли Джин Кинг

2023-11/1699470549_400163559_825887889545293_7802305515841577801_n-1.jpg|—>"Они все еще фаворитки этой встречи". Капитан сборной Нидерландов - о предстоящем поединке против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Капитан сборной Нидерландов Элис Тамаэла: «Все замечательно. Организация, отель, забота о нашей команде и игроках. И есть только одно слово, чтобы описать арену — зрелищная. Сборная Украины — очень сильный соперник. Да, они, возможно, приехали в Вильнюс без своих лучших теннисисток, однако я не думаю, что эти потери существенно повлияли на игру украинской команды. Они все еще фаворитки этой встречи.

Мне невероятно грустно из-за того, что происходит в Украине. Они не могут вернуться домой уже более полутора лет. Я могу только представить, как это — быть в такой ситуации. Это ужасно. У меня нет слов. Я рада, что мы можем быть здесь и играть в Вильнюсе. Это впервые, когда я здесь, но условия действительно хорошие. Давайте наслаждаться тем, что имеем, и будем счастливы, что живем в странах, где безопасно. Я желаю, чтобы в Украине вскоре снова стало так же».

Источник: btu.org.ua

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