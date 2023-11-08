Париж. Джокович за три часа победил действующего чемпиона Руне и повторил достижение Надаля на «Мастерсах»

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Рейтинг WTA. Швёнтек вернулась на первое место после победы на Итоговом турнире, Хантер впервые стала сильнейшей парницей мира
2023-11/1699346996_swiatek.jpg|—>Ига Швёнтек после победы на Итоговом турнире вернулась на первое место в рейтинге и...
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Billie Jean King Cup Finals. Чешки разгромили действующих чемпионок, Словения одержала дебютную победу
2023-11/1699398371_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Хельсинки. Крутых не смог выйти во второй круг турнира
2023-11/1699362580_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина и Стаховский вручат 725 тысяч гривен грантовой помощи участникам итогового турнира для теннисистов до 14 лет
2023-11/1699350141_svitolina_stako.jpg|—>В июле Фонд Элины Свитолиной объявил о начале ежегодной серии турниров Svitolina & Stakhovskyi...