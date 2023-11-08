Свитолина: Я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах

Украинка рассказала о намерении выступать за сборную 467 #Элина Свитолина

Источник — Общественный Спорт .

Украинская теннисистка Элина Свитолина (25) намерена выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом она рассказала порталу Общественный Спорт.

«Я общалась по поводу, мне ответили, что поскольку у меня уже есть медаль, то не нужно выполнять квоту. Но я планирую играть за сборную Украины, у меня это стоит в планах», — сказала Свитолина.

На Олимпиаде-2020 в Токио Свитолина завоевала бронзу в одиночном разряде.

Напомним, Свитолина рассказала когда вернется на корт.

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