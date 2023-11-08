Завацкая: WTA абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной

Катарина Завацкая прокомментировала решение WTA о допуске россиянок и белорусок к соревнованиям. 234 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — Getty Images #Катарина Завацкая

Женской теннисной ассоциации (WTA) абсолютно безразлично ситуацию в Украине.

Об этом рассказала украинская теннисистка Катарина Завацкая (154) поделилась мнениями о решении WTA относительно допуска россиянок и белорусок к соревнованиям.

«WTA заняла такую ​​позицию, которая выглядит так, будто им абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной.

Ведутся разговоры о поддержке нашей страны, и давайте посмотрим на дела. Ничего не меняется.

Но не бывает спорта вне политики. Но почти ничего во ржи нет такого, чтобы не было связано с политикой. Однако в спорте это лично заметно. Нельзя закрывать глаза на очевидные вещи» , – сказала Завацкая.