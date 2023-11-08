Теннис
Завацкая: WTA абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной
Катарина Завацкая прокомментировала решение WTA о допуске россиянок и белорусок к соревнованиям. Сегодня 21:24 234 < span class="listing__itm__comments">0 Фото — Getty Images #Катарина Завацкая
Женской теннисной ассоциации (WTA) абсолютно безразлично ситуацию в Украине.
Об этом рассказала украинская теннисистка Катарина Завацкая (154) поделилась мнениями о решении WTA относительно допуска россиянок и белорусок к соревнованиям.
«WTA заняла такую позицию, которая выглядит так, будто им абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной.
Ведутся разговоры о поддержке нашей страны, и давайте посмотрим на дела. Ничего не меняется.
Но не бывает спорта вне политики. Но почти ничего во ржи нет такого, чтобы не было связано с политикой. Однако в спорте это лично заметно. Нельзя закрывать глаза на очевидные вещи» , – сказала Завацкая.
11-12 ноября сборная Украины сыграет против Нидерландов на Кубке Билли Джин Кинг.
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