Billie Jean King Cup Finals. Италия первой вышла в полуфинал, Австралия победила Казахстан

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София. Илкель впервые сыграет в 1/4 финала в ATP-туре, Маннарино и Офнер поспорят за выход в полуфинал
2023-11/1699518021_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Billie Jean King Cup Finals. Стакушич и Фернандес принесли победу своей сборной над Испанией, Франция не смогла победить Италию
2023-11/1699514203_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая: WTA абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной
Катарина Завацкая прокомментировала решение WTA о допуске россиянок и белорусок к соревнованиям. Сегодня 21:24...
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«Они все еще фаворитки этой встречи». Капитан сборной Нидерландов — о предстоящем поединке против Украины в Кубке Билли Джин Кинг
2023-11/1699470549_400163559_825887889545293_7802305515841577801_n-1.jpg|—>Капитан сборной Нидерландов Элис Тамаэла: «Все замечательно. Организация, отель, забота о нашей команде и...