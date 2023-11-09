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Теннис

Billie Jean King Cup Finals. Стакушич и Фернандес принесли победу своей сборной над Испанией, Франция не смогла победить Италию

2023-11/1699514203_itf.jpg|—>Billie Jean King Cup Finals. Стакушич и Фернандес принесли победу своей сборной над Испанией, Франция не смогла победить Италию

Источник: btu.org.ua

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