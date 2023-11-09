София. Молчанов и Голубев не смогли пробиться в полуфинал

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Billie Jean King Cup Finals. Италия первой вышла в полуфинал, Австралия победила Казахстан
2023-11/1699547056_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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София. Илкель впервые сыграет в 1/4 финала в ATP-туре, Маннарино и Офнер поспорят за выход в полуфинал
2023-11/1699518021_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Billie Jean King Cup Finals. Стакушич и Фернандес принесли победу своей сборной над Испанией, Франция не смогла победить Италию
2023-11/1699514203_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая: WTA абсолютно безразлично, что сейчас с Украиной
Катарина Завацкая прокомментировала решение WTA о допуске россиянок и белорусок к соревнованиям. Сегодня 21:24...