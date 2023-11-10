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Теннис

Мец. 36-летний Фоньини впервые за пять лет дошел до полуфинала на харде в зале, Умбер и Эрбер победили своих соотечественников

2023-11/1699602131_atp.jpg|—>Мец. 36-летний Фоньини впервые за пять лет дошел до полуфинала на харде в зале, Умбер и Эрбер победили своих соотечественников

Источник: btu.org.ua

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