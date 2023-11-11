Billie Jean King Cup Finals. Испания и Франция выиграли свои заключительные матчи на турнире

Больше в Теннис
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Billie Jean King Cup Finals. Сборная Чехии второй год подряд сыграет в полуфинале
2023-11/1699650978_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Мец. Убмер разгромил Фоньини и впервые с июня 2021 года сыграет в финале турнира ATP
2023-11/1699645993_humbert.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Мец. 36-летний Фоньини впервые за пять лет дошел до полуфинала на харде в зале, Умбер и Эрбер победили своих соотечественников
2023-11/1699602131_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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София. Дрэйпер выиграл восьмой матч подряд и будет бороться за свой дебютный финал, Маннарино четвертый раз в сезоне дошел до полуфинала
2023-11/1699599972_draper.jpeg|—> Источник: btu.org.ua