Теннис
Ястремская уступила Рус в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Украинка уступила в двух партиях Сегодня 17:10 193 0 Фото — Getty Images #Даяна Ястремская
Чемпион.
Даяна Ястремская уступила Аранче Рус во втором матче противостояния Украина – Нидерланды в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Матч длился 1 час и 36 минут.
Ястремская ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 1 из 10 брейк -пойнтов.
Кубок Билли Джин Кинг — The World Cup of Tennis Вильнюс, Литва Хард (зал) 1 матч, 11 ноября Аранча Рус (Нидерланды) — Даяна Ястремская (Украина) 6:3, 6:2 Украина – Нидерланды – 1:1 <Р>Ранее Калинина победила Ламенс в 1 матче Кубка Билли Джин Кинг.