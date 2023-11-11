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Теннис

Кубок Билли Джин Кинг. Япония одолела Колумбию, Румыния и Бразилия уверенно победили в плей-офф

2023-11/1699719962_itf.jpg|—>Кубок Билли Джин Кинг. Япония одолела Колумбию, Румыния и Бразилия уверенно победили в плей-офф

Источник: btu.org.ua

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