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Теннис

София. 35-летний Маннарино стал первым французом за последние шесть лет, выигравшим три титула ATP за сезон

2023-11/1699730554_atp-6.jpg|—>София. 35-летний Маннарино стал первым французом за последние шесть лет, выигравшим три титула ATP за сезон

Источник: btu.org.ua

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