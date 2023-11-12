ATP Finals. Синнер победил Циципаса в стартовом матче группового этапа

Больше в Теннис
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Колина. Стародубцева сыграет против экс-пятой ракетки мира в первом круге основной сетки
2023-11/1698910743_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Джокович и Синнер сыграют свои матчи в первый игровой день
2023-11/1699773779_sinner.jpeg|—>Дневная сессия начнется в 13:00 по киевскому времени: Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) — Максима...
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Мец. Умбер победил в финале Шевченко и завоевал свой четвертый титул ATP
2023-11/1699729329_humbert.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Billie Jean King Cup Finals. Канада обыграла 11-кратных чемпионок и впервые сыграет в финале
2023-11/1699739795_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua