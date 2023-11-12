Billie Jean King Cup Finals. Канада обыграла 11-кратных чемпионок и впервые сыграет в финале

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София. 35-летний Маннарино стал первым французом за последние шесть лет, выигравшим три титула ATP за сезон
2023-11/1699730554_atp-6.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Билли Джин Кинг. Япония одолела Колумбию, Румыния и Бразилия уверенно победили в плей-офф
2023-11/1699719962_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ястремская уступила Рус в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Украинка уступила в двух партиях Сегодня 17:10 193 0 Фото — Getty Images #Даяна...
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Калинина победила Ламенс в 1 матче Кубка Билли Джин Кинг
Этот матч был дебютным для Калининой за сборную Украины Сегодня 13:53 160 0 #Ангелина...