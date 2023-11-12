Billie Jean King Cup Finals. Канада впервые в истории стала победительницей турнира

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Сборная Украины обыграла Нидерланды в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг
Сегодня 16:40 246 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/56d7288e60b971b5ec862225a2896688.
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ATP Finals. Синнер победил Циципаса в стартовом матче группового этапа
2023-11/1699801983_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Колина. Стародубцева сыграет против экс-пятой ракетки мира в первом круге основной сетки
2023-11/1698910743_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Джокович и Синнер сыграют свои матчи в первый игровой день
2023-11/1699773779_sinner.jpeg|—>Дневная сессия начнется в 13:00 по киевскому времени: Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) — Максима...