Сборная Украины обыграла Нидерланды в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг

246 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/56d7288e60b971b5ec862225a2896688.jpg» /> #Даяна Ястремская

Источник — Чемпион.

Сборная Украины обыграла Нидерланды в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертом матче на корт вышли вторые номера команд Даяна Ястремская (№106 WTA) и Сюзан Ламенс (№218 WTA). Украинка проиграла первую партию, но сумела оформить волевую победу.

Даяна принесла сборной Украины третье очко в противостоянии со сборной Нидерландов и всеобщую победу. Напомним, именно Ястремская проиграла один матч нидерландцам. Команда Михаила Филимы в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финал года. Нидерландки отправятся покорять зональные турниры в Первой группе.

Кубок Билли Джин Кинг Украина — Нидерланды 12 ноября

Даяна Ястремская (Украина) — Сюзан Ламенс (Нидерланды) 4:6, 6:1, 7:5