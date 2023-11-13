ATP Finals. Джокович за три часа победил Руне и восьмой раз в карьере завершит год в статусе первой ракетки мира

Больше в Теннис
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ATP Finals. Алькарас и Зверев откроют первый тур в «Красной группе»
2023-11/1699824961_alcaraz.jpeg|—>Дневная сессия начнется в 13:00 по киевскому времени: Уэсли Коольхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания) — Ринки...
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Шарм-эль-Шейх (M25). Джавакян победил в украинском финале и завоевал свой дебютный одиночный титул ITF
2023-11/1699813480_dzhavakyan.jpg|—>В финальном поединке Юрий Джавакян (№666 АТР) нанес поражение своему соотечественнику Вадиму Урсу (№715...
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Ираклион (M25). Орлов выиграл третий парный титул ITF в сезоне
2023-11/1699815841_itf-11.jpg|—>Владислав Орлов и его напарник Саймон Фронд из Швеции, посеянные на турнире под первым...
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Billie Jean King Cup Finals. Канада впервые в истории стала победительницей турнира
2023-11/1699814275_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua