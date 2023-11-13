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Теннис

ATP Finals. Джокович за три часа победил Руне и восьмой раз в карьере завершит год в статусе первой ракетки мира

2023-11/1699855867_djokovic.jpeg|—>ATP Finals. Джокович за три часа победил Руне и восьмой раз в карьере завершит год в статусе первой ракетки мира

Источник: btu.org.ua

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