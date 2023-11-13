Дандерюд. Крутых уверенно вышел во второй круг турнира

Больше в Теннис
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Свитолина: Матчи с россиянами и белорусами съедают много энергии
Украинка рассказала об играх с представительницами террористических государств Сегодня 18:23 243 0 Фото: Getty...
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Свитолина: У WTA есть позиция, что они хотят быть нейтральными
Украинская теннисистка рассказала о разговорах с руководством WTA Сегодня 16:39 310 0 #Элина Свитолина...
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ATP Finals. Джокович за три часа победил Руне и восьмой раз в карьере завершит год в статусе первой ракетки мира
2023-11/1699855867_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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ATP Finals. Алькарас и Зверев откроют первый тур в «Красной группе»
2023-11/1699824961_alcaraz.jpeg|—>Дневная сессия начнется в 13:00 по киевскому времени: Уэсли Коольхоф/Нил Скупски (Нидерланды/Великобритания) — Ринки...