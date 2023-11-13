Ираклион (M25). Орлов выиграл третий парный титул ITF в сезоне

2023-11/1699815841_itf-11.jpg|—>

Владислав Орлов и его напарник Саймон Фронд из Швеции, посеянные на турнире под первым номером, обыграли в финальном поединке четвертую сеяную пару Маркос Каловелонис (Греция)/Сергис Кирацис (Кипр) — 6:7(4), 6:4, 10-7.

За два часа игрового времени, которые продолжался решающий матч Орлов и Фронд два раза подали навылет, допустили пять двойных ошибок, проиграли один гейм на своей подаче и сделали два брейка.