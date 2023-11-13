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Теннис

«Мы и плакали там, и рассказывали разные истории, но они не понимали нас». Элина Свитолина — о реакции теннисных организаций на войну в Украине

2023-11/1699892291_svitolina.jpg|—>"Мы и плакали там, и рассказывали разные истории, но они не понимали нас". Элина Свитолина - о реакции теннисных организаций на войну в Украине

Источник: btu.org.ua

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