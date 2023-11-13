Шарм-эль-Шейх (M25). Джавакян победил в украинском финале и завоевал свой дебютный одиночный титул ITF

2023-11/1699813480_dzhavakyan.jpg|—>

В финальном поединке Юрий Джавакян (№666 АТР) нанес поражение своему соотечественнику Вадиму Урсу (№715 АТР) — 7:6(2), 2:6, 6:2. Украинское дерби продолжалось 2 часа 18 минут. Джавакян четыре раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, а Урсу записал на свой счет пять эйсов и четыре двойные. Оба теннисиста по три раза выиграли подачу друг друга