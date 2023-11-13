Свитолина: Хотелось бы поблагодарить всех, кто защищает нас и наши границы

50 < img Источник: - Tribuna.com.

Первая ракетка мира Элина Свитолина встретилась с украинскими военными в Харькове.

Об этом она рассказала порталу Tribuna.com.

«Хотелось бы поблагодарить всем, кто защищает нас и наши границы. Это невероятно мощные парни и девушки. Они отдают свои жизни ради нас. Это дает огромную мотивацию каждый день выходить и делать все возможное и невозможное, чтобы они имели возможность дальше защищать нашу землю», – сказала Свитолина.

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