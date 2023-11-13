Теннис
Свитолина: Матчи с россиянами и белорусами съедают много энергии
Украинка рассказала об играх с представительницами террористических государств Сегодня 18:23 243 0 Фото: Getty Images #Элина Свитолина
Источник – Tribuna.com.
Украинской теннисистке Элине Свитолиной (25) тяжело даются матчи с россиянками и белорусками.
Об этом она рассказала порталу Tribuna.com.
» Это забирает очень много энергии, потому что медиа делают всегда очень агрессивный билд-ап перед матчем.Потом ты себя настраиваешь также, что играешь против стороны агрессора.Это еще забирает энергию.Но это дает мне огромную мотивацию, чтобы выходить их… , да. Только жестче».
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