Свитолина: У WTA есть позиция, что они хотят быть нейтральными

Украинская теннисистка рассказала о разговорах с руководством WTA 310 #Элина Свитолина

Источник — Tribuna .com.

Руководство WTA не хочет слушать украинских теннисисток.

Об этом рассказала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Они не хотят нас слушать. И уже не будут, думаю, хоть мы и не сдаемся. И это очень печальная ситуация. Когда полномасштабная война началась, мы пошли в офис WTA и общались с председателем организации Стивом Саймоном. Были там в офисе, стояли где-то два часа, рассказывали ему, но ничего не было сделано после этого. Потом было еще несколько встреч с ним. Почти два года идет война, абсолютно никакой сознательной реакции.

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Говорят, что они что-то там делают, но это какая-то очень минимальная помощь. Они не используют свою платформу, чтобы поддерживать украинцев. У них есть позиция, что они хотят быть нейтральными и равноудаленными.

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У нас, украинцев, болит сердце видеть такую ​​ситуацию. Наши семьи и люди живут под обстрелами. А они живут в каком-то своем пузырьке и не понимают до конца происходящего. Поэтому мы очень активно занимались этим вопросом. Уже много энергии потратили, писали письма разные. Делаем это постоянно.

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