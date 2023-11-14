ATP Finals. Циципас снялся с матча против Руне после трёх стартовых геймов

Больше в Теннис
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Billie Jean King Cup Finals. Сборная Италии впервые за 10 лет вышла в финал соревнований
2023-11/1699712444_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания прошла в Квалификацию, бельгийки обыграли Венгрию
2023-11/1699810193_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Зверев обыграл Алькараса: результаты Итогового турнира ATP
Сегодня 10:30 212 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/70256a6d432f8e018e4210a103b252b1.
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Карлос Алькарас: «Не знаю, почему они положили такое покрытие на Итоговый турнир, мы никогда не играли на подобном в течение года»
2023-11/1699947402_alcaraz.jpg|—> Источник: btu.org.ua