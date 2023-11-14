ATP Finals. Зверев обыграл Алькараса в своём первом матче в группе

Больше в Теннис
-
Свитолина: Хотелось бы поблагодарить всех, кто защищает нас и наши границы
Сегодня 23:50 50 0< img Источник: - Tribuna.com.
-
«Мы и плакали там, и рассказывали разные истории, но они не понимали нас». Элина Свитолина — о реакции теннисных организаций на войну в Украине
2023-11/1699892291_svitolina.jpg|—> Источник: btu.org.ua
-
Свитолина: Матчи с россиянами и белорусами съедают много энергии
Украинка рассказала об играх с представительницами террористических государств Сегодня 18:23 243 0 Фото: Getty...
-
Дандерюд. Крутых уверенно вышел во второй круг турнира
2023-11/1699887855_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua