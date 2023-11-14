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Теннис

Карлос Алькарас: «Не знаю, почему они положили такое покрытие на Итоговый турнир, мы никогда не играли на подобном в течение года»

2023-11/1699947402_alcaraz.jpg|—>Карлос Алькарас: "Не знаю, почему они положили такое покрытие на Итоговый турнир, мы никогда не играли на подобном в течение года"

Источник: btu.org.ua

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