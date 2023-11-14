Карлос Алькарас: «Не знаю, почему они положили такое покрытие на Итоговый турнир, мы никогда не играли на подобном в течение года»

Больше в Теннис
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Свитолина: Мечтаю вернуться домой, чтобы быть здесь дольше
Вчера 22:11 317 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/7a94b5db086df32250908a8ce56998e2.
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Свитолина: Я была в шоке, потому что не думала, что травма будет настолько серьезной
Сегодня 07:22 179 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/48711810c75817f876d8397d9b9ba980.
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Свитолина: Моего тренера интересовал вопрос о серьезности моего возвращения на корт
Сегодня 04:15 271 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c0a1aaced84bc1d032d4697d463d7cc6.
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Свитолина: Я хочу, чтобы дети мечтали, чтобы у них в жизни было что-то, кроме войны
Вчера 23:30 224 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/baf899cffe565b2773d8e8e71f14b3ab.