Кубок Билли Джин Кинг. Великобритания прошла в Квалификацию, бельгийки обыграли Венгрию

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Зверев обыграл Алькараса: результаты Итогового турнира ATP
Сегодня 10:30 212 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/70256a6d432f8e018e4210a103b252b1.
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Карлос Алькарас: «Не знаю, почему они положили такое покрытие на Итоговый турнир, мы никогда не играли на подобном в течение года»
2023-11/1699947402_alcaraz.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина: Мечтаю вернуться домой, чтобы быть здесь дольше
Вчера 22:11 317 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/7a94b5db086df32250908a8ce56998e2.
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Свитолина: Я была в шоке, потому что не думала, что травма будет настолько серьезной
Сегодня 07:22 179 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/48711810c75817f876d8397d9b9ba980.