Свитолина: Я была в шоке, потому что не думала, что травма будет настолько серьезной

179 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/48711810c75817f876d8397d9b9ba980.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (25) имеет немалое желание сыграть на Australian Open в следующем году.

Об этом рассказала сама спортсменка в эфире ютуб-канала Бомбардир.

«Или до конца восстановилась от травмы? Насколько серьезна проблема с ногой? На Ролан Гарроси уже играла с тейпом. Потом как-то отдохнула немного, стало лучше. Начала тренироваться, но боль усилилась, и я уже не могла играть. Сыграла три матча в Вашингтоне но не могла ходить нормально после этого. Я не могла бегать, не тренировалась нормально, но надо было выходить на матч в Канаде, кажется, выпила обезболивающее и пошла играть, но выступила очень плохо. Потом сделала МРТ-снимки, у меня обнаружили стрессовый перелом в ноге. Врачи сказали, что нужно отдохнуть два месяца, нельзя играть, потому что может стать гораздо хуже. Я была в шоке, потому что не думала, что травма будет столь серьезной.

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Я не тренировалась и не играла в US Open. Потом потренировалась за 4 дня перед турниром, мне удалось выиграть несколько матчей. Но уже в третьем круге было очень сложно, в третьем сете матча против Пегулы уже не могла бегать нормально. После этого решила, что не буду играть, нужно отдыхать, потому что тогда будут вопросы с выступлением на Australian Open, на который я точно планирую уезжать. Поэтому отдыхала 2 месяца, делала разные физиотерапии. Будем сейчас пробовать возвращаться. У меня много подготовки к этому – сделали специальные кроссовки и стельки. Посмотрим, как будет. Не знаю точно свое состояние, потому что я тренировалась в зале, а выход на корт – это совсем другое. Надо двигаться динамично, бегать резко вправо и влево, возвращаться на 180 градусов», — сказала Свитолина.

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