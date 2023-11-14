Свитолина: Я хочу, чтобы дети мечтали, чтобы у них в жизни было что-то, кроме войны

224 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/baf899cffe565b2773d8e8e71f14b3ab.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

У украинской теннисистки Элины Светолиной (25), когда она находится в Украине, распланирован каждый час.

Об этом рассказала сама спортсменка в эфире ютуб-канала Бомбардир.

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«Делаю много встреч, когда я в Украине. У меня каждый час распланирован. Но я всегда нахожу время поиграть с детьми или увидеть их здесь. Ощутить, как они хотят соревноваться, как они очень радуются, что есть такие турниры, что мы сейчас делаем Они играют, чтобы получить какую-то помощь.Поэтому это меня очень мотивирует — делать еще больше инициатив, помогать молодежи и детям.Я заглядываю в их глаза — они очень горят.И это до стен, несмотря на войну. Родители волнуются за будущее, и дети это чувствуют, но это наша реальность, с которой нужно работать, я хочу, чтобы дети мечтали, чтобы у них в жизни было что-то, кроме войны. /blockquote>

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Мы уже сделали пять турниров Svitolina & Stakhovskyi Tennis Tour 2023 U14 by Nova Post, и это очень классно, что у нас есть спонсоры, которые готовы с этим помогать. У нас есть разные программы, запустившие в этом году новую под названием Психологическое здоровье спортсмена. Мы с фондом делаем также лагерь для детей. Теннисные турниры – новый интересный опыт для нас. У нас уже есть очень классные планы на следующий год. Сейчас мы общаемся с новыми партнерами. Я очень довольна, что мы двигаемся в правильном направлении. Это также меня мотивирует продолжать проявлять себя на корте, чтобы поддерживать информационно работу фонда», — сказала Свитолина.

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