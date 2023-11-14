Свитолина: Я помню момент, когда сказала тренеру, что хочу снова быть первой ракеткой Украины

162 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/a785baa4c71632111af5711064d6649a.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

У украинской теннисистки Элины Светолиной (25) после декрета была задача попадания в топ-100 WTA.

Об этом рассказала сама спортсменка в эфире ютуб-канала Бомбардир.

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«Ждала ли, что по итогам сезона снова стану первой ракеткой Украины? Я не ставила перед собой таких задач. Когда я начала играть, у меня был ориентир на топ-100 WTA. И у меня не очень выходило на первых турнирах.

Потом уже как-то разогналась после победы в Страсбурге и четвертьфинала Ролан Гарросу.Я помню момент, когда сказала тренеру, что хочу снова быть первой ракеткой Украины.Я уже тогда была где-то на 70-е Ангелина Калинина после очень классных выступлений в Риме находилась в топ-30 и имела хорошие позиции. хотят быть нейтральными