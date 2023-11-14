Свитолина: Мечтаю вернуться домой, чтобы быть здесь дольше

317 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/7a94b5db086df32250908a8ce56998e2.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Для украинской теннисистки Элины Светолиной (25) возвращение домой, быть здесь, в Украине — настоящее проявление любви.

Об этом рассказала сама спортсменка в эфире ютуб-канала Бомбардир.

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«Идет война, но любовь к людям, детям, Украине всегда для меня жизненно важна. Я мечтаю вернуться домой, чтобы быть здесь дольше.

Но у меня не так много времени, потому что очень много путешествую, каждую неделю играю турниры, говорю об Украине с иностранцами. Когда возвращаюсь в дом, то всегда такие теплые чувства, очень теплые встречи. Я много общаюсь, встречаю новых людей, играю в теннис дома – для меня это реально важно.

Но, к сожалению, сейчас реализовать это очень сложно. Потому что даже сегодня тревога прервала детский турнир. Все происходит в турбулентном режиме.

Для меня возвращаться домой, быть здесь, в Украине – настоящее проявление любви. Это очень важно, и я буду это делать, когда у меня есть время.