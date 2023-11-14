Теннис
Свитолина: Мечтаю вернуться домой, чтобы быть здесь дольше
Вчера 22:11 317 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/7a94b5db086df32250908a8ce56998e2.jpg» /> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Для украинской теннисистки Элины Светолиной (25) возвращение домой, быть здесь, в Украине — настоящее проявление любви.
Об этом рассказала сама спортсменка в эфире ютуб-канала Бомбардир.
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«Идет война, но любовь к людям, детям, Украине всегда для меня жизненно важна. Я мечтаю вернуться домой, чтобы быть здесь дольше.
Но у меня не так много времени, потому что очень много путешествую, каждую неделю играю турниры, говорю об Украине с иностранцами. Когда возвращаюсь в дом, то всегда такие теплые чувства, очень теплые встречи. Я много общаюсь, встречаю новых людей, играю в теннис дома – для меня это реально важно.
Но, к сожалению, сейчас реализовать это очень сложно. Потому что даже сегодня тревога прервала детский турнир. Все происходит в турбулентном режиме.
Для меня возвращаться домой, быть здесь, в Украине – настоящее проявление любви. Это очень важно, и я буду это делать, когда у меня есть время.
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Как почувствовала трансформацию родного города за эти два года великой войны? До этого приезжала в Одессу в феврале, тогда были блекауты. Мне было очень грустно видеть это, потому что город изменился, его уничтожают. Я знаю Одессу с детства, когда она была настоящим городом юмора. У меня очень теплые воспоминания. А сейчас крайне грустно видеть Одессу такой. Однако люди держатся своего врожденного позитива, несмотря на атаки.
Я тоже очень волнуюсь за бабушку, потому что сейчас у нас страшная ситуация происходит в городе. Больно», — сказала Свитолина.
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