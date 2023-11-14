Теннис
Свитолина: Моего тренера интересовал вопрос о серьезности моего возвращения на корт
Сегодня 04:15 271 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c0a1aaced84bc1d032d4697d463d7cc6.jpg» /> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (25) после окончания партнерства с Эндрю Бэтлсом хотела работать с нидерландским специалистом Рамоном Слюйтером, с которым сейчас работает.
Об этом рассказала сама спортсменка в эфире ютуб -канала Бомбардир.
«Удовлетворена ли сотрудничеством с Рамоном Слюйтером? Я уже хотела с ним работать, когда закончила партнерство с Эндрю Бэтлсом. Но он не смог, потому что он тренировал тогда другого парня. И потом, когда уже искала тренера на этот сезон, я сказала, чтобы мой агент связался с ним.
Рамон был свободным, но надо было пообщаться, он хотел знать, какие у меня задачи, какие цели на сезон я имею.Серьезно ли буду возвращаться на корт, или нет.< /p>
После беременности это очень сложно сделать, нужно пройти непростой путь. Мы проговорили эти детали, я была счастлива, что он согласился на сотрудничество. Потому что эта работа очень непростая. Ты очень много путешествуешь, долго не находишься дома. У него есть семья, сейчас он не проводит много времени с ней, потому что нужно ездить с нами на турниры.
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Он очень профессиональный тренер, человечный. Понимает процессы изнутри, сам играл на классном уровне. Поэтому я рада, что у нас есть конект, наше видение тенниса очень похоже. И это классно.
Сейчас будем снова тренироваться, я уже еду за несколько дней до него, начинаю подготовку. Хорошо, что наше сотрудничество очень качественное», — сказала Свитолина.
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