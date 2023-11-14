Свитолина: Моего тренера интересовал вопрос о серьезности моего возвращения на корт

271 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/c0a1aaced84bc1d032d4697d463d7cc6.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (25) после окончания партнерства с Эндрю Бэтлсом хотела работать с нидерландским специалистом Рамоном Слюйтером, с которым сейчас работает.

Об этом рассказала сама спортсменка в эфире ютуб -канала Бомбардир.

«Удовлетворена ли сотрудничеством с Рамоном Слюйтером? Я уже хотела с ним работать, когда закончила партнерство с Эндрю Бэтлсом. Но он не смог, потому что он тренировал тогда другого парня. И потом, когда уже искала тренера на этот сезон, я сказала, чтобы мой агент связался с ним.

Рамон был свободным, но надо было пообщаться, он хотел знать, какие у меня задачи, какие цели на сезон я имею.Серьезно ли буду возвращаться на корт, или нет.< /p>

После беременности это очень сложно сделать, нужно пройти непростой путь. Мы проговорили эти детали, я была счастлива, что он согласился на сотрудничество. Потому что эта работа очень непростая. Ты очень много путешествуешь, долго не находишься дома. У него есть семья, сейчас он не проводит много времени с ней, потому что нужно ездить с нами на турниры.