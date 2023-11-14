Зверев обыграл Алькараса: результаты Итогового турнира ATP

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Источник — Чемпион.

В Турине состоялись матчи группового этапа на Итоговом турнире ATP.

Представитель Германии Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса, а россиянин Даниил Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева.

В полуфинал выйдут игроки, которые займут два первых места в группах.

Nitto ATP Finals

Турин, Италия

Призовой фонд – $15 000 000

Хард

Групповой этап, Первый тур

Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:7(3), 6:3, 6:4

Данило Медведев – Андрей Рублев – 2:0, 6:4, 6:2