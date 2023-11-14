Теннис
Зверев обыграл Алькараса: результаты Итогового турнира ATP
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Источник — Чемпион.
В Турине состоялись матчи группового этапа на Итоговом турнире ATP.
Представитель Германии Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса, а россиянин Даниил Медведев победил своего соотечественника Андрея Рублева.
В полуфинал выйдут игроки, которые займут два первых места в группах.
Nitto ATP Finals
Турин, Италия
Призовой фонд – $15 000 000
Хард
Групповой этап, Первый тур
Александр Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:7(3), 6:3, 6:4
Данило Медведев – Андрей Рублев – 2:0, 6:4, 6:2