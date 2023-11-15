Дандерюд. Крутых уступил седьмому сеяному и не смог выйти в 1/4 финала

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Янник Зиннер – Новак Джокович: обзор матча
Видеообзор матча за 14 ноября Сегодня 14:25 278 0 Фото — Getty Images Источник...
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Украина узнала возможных соперников в отборочном раунде Кубка Билли Джин Кинг
Сегодня 17:22 132 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/24529eac670c68c6059e8348a603647c.
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Украина потеряла две позиции в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг
Обновленный рейтинг женских сборных Сегодня 14:54 176 0< /span> Источник: — Чемпион. Международная теннисная...
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Стародубцева победила экспятую ракетку мира на старте турнира в Чили
Юлия Стародубцева вышла во второй круг на турнире WTA 125 в Чили Сегодня 09:54...