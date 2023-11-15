Карлос Алькарас: «Наверное, все полагают, что я должен выигрывать титул на каждом турнир, но я думаю, что это ошибка»

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— Думаю, что это был довольно хороший матч с моей стороны. Думаю, главное было показать свою игру. Неважно, выиграл бы я или проиграл, главное — показать свой стиль, свою игру. Я думаю, что мне это удалось.

— Можете ли Вы вспомнить, когда в последний раз проигрывали три матча подряд? Полагаю, это было очень давно. Это не повлияло на Ваши мысли? Как Вы справлялись с этим в последние пару дней?

— Честно говоря, я не помню. Да, я видел, что в последний раз это было в 2021 году, но сейчас не помню тех матчей (улыбается). Это было давно, когда, я проиграл три матча подряд. Я стараюсь об этом не думать. После первого матча здесь я постарался просто хорошо потренироваться и подойти к этому поединку с чуть большей уверенностью, чем в первой игре. Три поражения подряд — не, я не думал об этом.

— Что для Вас стало ключом к победе над Рублевым сегодня?

— Играя с ним, нужно быть агрессивнее чем он. Я знаю, что очень, очень трудно быть агрессивнее Рублева, потому что все знают его силу, его форхенд, его удары. Я думаю, что мне это удалось. Вчера я очень хорошо потренировался. Сосредоточился на том, чтобы пробивать хорошие удары, очень сильные и постарался это сегодня показать. Думаю, это было ключевым моментом.