Следить

Теннис

Кубок Билли Джин Кинг. Украина сохранила место в топ-20 рейтинга наций после победы над Нидерландами

2023-11/1699988731_teamukraine.jpg|—>Кубок Билли Джин Кинг. Украина сохранила место в топ-20 рейтинга наций после победы над Нидерландами
Украинская сборная после победы в поединке с командой Нидерландов в плей-офф опустилась на 18-ю позицию с результатом 653.93 очка. Следующей весной наша команда сыграет в Квалификации финального турнира Кубка Билли Джин Кинг и попробует впервые преодолеть эту стадию после реформы соревнований.

Возглавляет мировую классификацию команда Канады, которая впервые выиграла женский командный турнир, обыграв в финале Италию. На втором месте осталась сборная Австралии, а прошлогодние обладательницы Кубка и лидеры рейтинга — сборная Швейцарии, теперь занимает третью строчку.

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис

Использование любых материалов, опубликованных на нашем сайте "EURO.com.ua", разрешается при условии ссылки на euro.com.ua. При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов.