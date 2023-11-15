Кубок Билли Джин Кинг. Украина сохранила место в топ-20 рейтинга наций после победы над Нидерландами

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Украинская сборная после победы в поединке с командой Нидерландов в плей-офф опустилась на 18-ю позицию с результатом 653.93 очка. Следующей весной наша команда сыграет в Квалификации финального турнира Кубка Билли Джин Кинг и попробует впервые преодолеть эту стадию после реформы соревнований.

Возглавляет мировую классификацию команда Канады, которая впервые выиграла женский командный турнир, обыграв в финале Италию. На втором месте осталась сборная Австралии, а прошлогодние обладательницы Кубка и лидеры рейтинга — сборная Швейцарии, теперь занимает третью строчку.