Теннис
Украина потеряла две позиции в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг
Обновленный рейтинг женских сборных Сегодня 14:54 176 0< /span> Источник: — Чемпион.
Международная теннисная федерация (ITF) обновила рейтинг Кубка Билли Джин Кинг, турнира женских сборных, по итогам сезона 2023 года.
Сборная Украины в зачете потеряла две позиции и занимает теперь 18-е место.
Несмотря на победу над сборной Нидерландов, женская сборная Украины по теннису потеряла в рейтинге две позиции. В зачете «сине-желтых» обошли Румыния, которая со счетом 3:0 одолела Сербию в плей-офф и поднялась сразу на пять позиций, а также Словения, выходом в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг улучшила собственное положение на четыре строчки.
Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг:
- Канада — 1117.07 очков (+5 позиций)
- Австралия — 1093.32
- Швейцария — 1072.15(-2)
- Чехия — 1020.32 (+1)
- Италия — 985.00 (+3)
- Франция — 980.84(-2)
- Испания — 974.04(-4)
- США — 881.94 (+1)
- Казахстан — 864.57(-2)
- Германия — 804.52
…
16. Бразилия — 670.78(-1) 17. Польша – 657.56 (-5) 18. Украина – mdash; 653.93 (-2) 19. Мексика — 637.85 (+1) 20. Япония — 608.85 (-1)
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