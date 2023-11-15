Украина потеряла две позиции в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг

Обновленный рейтинг женских сборных 176

Международная теннисная федерация (ITF) обновила рейтинг Кубка Билли Джин Кинг, турнира женских сборных, по итогам сезона 2023 года.

Сборная Украины в зачете потеряла две позиции и занимает теперь 18-е место.

Несмотря на победу над сборной Нидерландов, женская сборная Украины по теннису потеряла в рейтинге две позиции. В зачете «сине-желтых» обошли Румыния, которая со счетом 3:0 одолела Сербию в плей-офф и поднялась сразу на пять позиций, а также Словения, выходом в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг улучшила собственное положение на четыре строчки.

Рейтинг Кубка Билли Джин Кинг:

Канада — 1117.07 очков (+5 позиций) Австралия — 1093.32 Швейцария — 1072.15(-2) Чехия — 1020.32 (+1) Италия — 985.00 (+3) Франция — 980.84(-2) Испания — 974.04(-4) США — 881.94 (+1) Казахстан — 864.57(-2) Германия — 804.52

…

16. Бразилия — 670.78(-1) 17. Польша – 657.56 (-5) 18. Украина – mdash; 653.93 (-2) 19. Мексика — 637.85 (+1) 20. Япония — 608.85 (-1)

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