Украина узнала возможных соперников в отборочном раунде Кубка Билли Джин Кинг

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Определились потенциальные соперники женской сборной Украины по теннису в отборочном раунде Кубка Билли Джин2.

Это произошло благодаря обновленному рейтингу турнира. Сборные, с которыми Украина может сыграть за право выйти в финал турнира, занимают 2-11 места в мировом рейтинге наций.

Сиане: Австралия, Швейцария, Чехия, Франция, Испания, США, Казахстан, Германия, Словакия

Несеянные: Румыния, Бельгия, Словения, Великобритания, Бразилия, Польша, Украина, Мексика, Япония.

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