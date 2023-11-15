Зиннер одолел Джоковича на ATP Finals-2023

Вторая победа итальянца на турнире 182 Фото — Getty Images #Новак Джокович

Источник — Чемпион.

Итальянский теннисист Янник Зиннер (4) выиграл второй матч на Итоговом турнире АТР 2023.

Итальянец в длительном матче обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Матч длился 3 часа и 11 минут. Зиннер 15 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 2 из 3 брейк-пойнитов. Nitto ATP Finals Турин, Италия Призовой фонд – $15 000 000 Хард Групповой этап, Второй тур Янник Зиннер (Италия) — Новак Джокович (Сербия) 7:5, 6:7 (5), 7:6 (7)

Раньше Зверев обыграл Алькараса.